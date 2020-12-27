في الجول ينشر تفاصيل طلب اتحاد الكرة لوزارة الرياضة لإجراء الانتخابات

أرسلت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، مذكرة بطلب إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل استثناء الجبلاية من قرار حظر إجراء الجمعيات العمومية بسبب انتشار فيروس كورونا وإجراء الانتخابات في نهاية مدة اللجنة المحدد لها يوم ٣١ يناير المقبل.

FilGoal.com يكشف لكم أبرز ما جاء في المذكرة المُرسلة إلى وزارة الرياضة، وكانت كالتالي:

-إن وجود الفيفا بوصفه عنصرا رئيسيا في أمر الدعوة لإجراء جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة يتوافق مع القانون المصري الداعي للتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ولا يلغي مطلقا دور القانون.

-لتأكيد على أن الجمعية العمومية العادية السنوية تجرى مرة كل عام خلال الشهور الأربعة التي تلي نهاية السنة المالية، فيما تنعقد الجمعية العمومية غير العادية في أي وقت من السنة بطلب من مجلس الإدارة وهو ما يتسق وقانون الرياضة ولا يخالفه على الإطلاق.

-التأكيد على أن الفيفا قرر تعيين لجنة مؤقتة منذ أكثر من سنة وأكثر من ٤ أشهر ورغم تأكيد الفيفا على ضرورة إجراء الانتخابات خلال مدة التعيين ولم يتم الانتهاء من هذا الطلب طوال تلك المدة من التعيين، قبل أن يتم تعيين لجنة ثلاثية جديدة لإجراء الانتخابات والانتهاء منها على أن يأتي وفد من الفيفا للإشراف على الانتخابات ومتابعة هذا التكليف بنهاية شهر يناير المقبل.

*القانون المصري نص على أن تكون مدة مجالس إدارات الأندية ٤ سنوات أو حتى الانتهاء من الدورة الأولمبية وعليه فإن الاتحاد يطلب:

دعوة الجمعية العمومية لاتحاد الكرة للانعقاد وإجراء الانتخابات يوم ٣٠ يناير المقبل وفق معايير وإجراءات مشددة تتوافق مع قرارات مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا وأن تكون مدة المجلس المنتخب ٤ سنوات من يوم عقد الجمعية العمومية، وفي حالة إجراء الدورة الأولمبية في موعدها ينتهي عمل المجلس المنتخب بنهاية الدورة ويتم الدعوة بعدها لإجراء انتخابات جديدة.

وتم التأكيد خلال الخطاب على أن يتم الانتهاء من قبول أوراق المرشحين للانتخابات يوم ٨ يناير المقبل، وأن تكون الانتخابات في الواحدة من ظهر ٣٠ يناير بمركز المنتخبات الوطنية في السادس من أكتوبر بحضور ٩٦ مندوبا يمثلون ٩٦ ناديا هم أعضاء الجمعية العمومية، وأن تجرى الانتخابات في قاعة مساحتها ٦٠٠ متر مربع بخلاف منطقة التسجيل ومساحتها ٤٠٠ متر، وبمجرد الانتهاء من التصويت يغادر العضو. مباشرة لقاعة أخرى وفق خطة معتمدة.

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن إرسال اتحاد الكرة لوزارة الرياضة طلب لإجراء الانتخابات بنهاية شهر يناير المقبل.

واستلمت اللجنة الثلاثية مهمتها قبل أيام لإدارة اتحاد الكرة المصري حتى نهاية شهر يناير، وخلفا للجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.