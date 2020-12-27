جلوب سوكر – ريال مدريد نادي القرن 21

فاز ريال مدريد الإسباني بجائزة نادي القرن 21 المُقدَمة من جلوب سوكر في الإمارات العربية المتحدة.

وتفوّق ريال مدريد على الأهلي المصري، وبرشلونة الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني.

وتقدّم إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد وأسطورة النادي لتسلُم الجائزة.

انه المكلي يا سادة ⚪👑🇪🇸 🚨🚨🚨 ريال مدريد يتوج بجائزة أفضل ناد في القرن (2001-2020) من جلوب سوكر 💯⭐ pic.twitter.com/edsRqV6LfQ — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) December 27, 2020

وأبدى بوتراجينيو سعادته وشدد على دور جماهيره في تحقيق هذا الإنجاز، واصفا إياهم بالعنصر الأهم في النادي.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات بالقرن 21، بالإضافة إلى عدة ألقاب محلية وعالمية وأوروبية أخرى.

وكان ريال مدريد قد حصد جائزة نادي القرن العشرين المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل 20 عاما.