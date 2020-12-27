جلوب سوكر – ريال مدريد نادي القرن 21

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 18:03

كتب : FilGoal

احتفالات ريال مدريد بالتتويج باللقب

فاز ريال مدريد الإسباني بجائزة نادي القرن 21 المُقدَمة من جلوب سوكر في الإمارات العربية المتحدة.

وتفوّق ريال مدريد على الأهلي المصري، وبرشلونة الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني.

وتقدّم إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد وأسطورة النادي لتسلُم الجائزة.

أخبار متعلقة
جلوب سوكر - الأهلي يفوز بجائزة النادي الأكثر تتويج بالشرق الأوسط بالقرن 21  جوندوجان: صلابة دفاع سيتي تعزز فرص انتصارنا بأي مباراة لاعب ليفربول: لا مجال للتراخي.. علينا مواصلة القتال بقوة كل مباراة مدرب أستون فيلا: النضج يتزايد بين هؤلاء اللاعبين الرائعين

وأبدى بوتراجينيو سعادته وشدد على دور جماهيره في تحقيق هذا الإنجاز، واصفا إياهم بالعنصر الأهم في النادي.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات بالقرن 21، بالإضافة إلى عدة ألقاب محلية وعالمية وأوروبية أخرى.

وكان ريال مدريد قد حصد جائزة نادي القرن العشرين المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل 20 عاما.

ريال مدريد جلوب سوكر
نرشح لكم
أخر الأخبار
قائمة سموحة – حسام حسن على رأس قائمة مكتملة لمواجهة الزمالك 14 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز - الشيخ يدعم الهجوم بجوار رمضان أمام سيراميكا كليوباترا 18 دقيقة | الدوري المصري
جلوب سوكر – بايرن ميونيخ وليفاندوفسكي الأفضل في 2020 35 دقيقة | أوروبا
تشكيل سيراميكا كليوباترا - بونسو ومحمد إبراهيم يقودان الوسط.. واستبعاد صالح جمعة للإصابة 36 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(0) وست بروميتش.. صلاح يهدد المرمى 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جلوب سوكر – كريستيانو رونالدو لاعب القرن.. وجوارديولا مدرب القرن 49 دقيقة | أوروبا
مصدر مقرب من بادجي لـ في الجول: عرضان وصلا للاعب من تركيا.. والحسم خلال ساعات 57 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - الاتحاد يلغي بيانه وشروط جديدة لاستكمال المسابقات 58 دقيقة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 2 أبو تريكة: صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق.. ولن أفصح عن السر 3 اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها 4 الزمالك يكشف سبب خروج ساسي من مران الفريق
قد ينال إعجابك