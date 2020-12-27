جلوب سوكر – ريال مدريد نادي القرن 21
الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 18:03
كتب : FilGoal
فاز ريال مدريد الإسباني بجائزة نادي القرن 21 المُقدَمة من جلوب سوكر في الإمارات العربية المتحدة.
وتفوّق ريال مدريد على الأهلي المصري، وبرشلونة الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني.
وتقدّم إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد وأسطورة النادي لتسلُم الجائزة.
انه المكلي يا سادة ⚪👑🇪🇸
🚨🚨🚨 ريال مدريد يتوج بجائزة أفضل ناد في القرن (2001-2020) من جلوب سوكر 💯⭐ pic.twitter.com/edsRqV6LfQ— FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) December 27, 2020
وأبدى بوتراجينيو سعادته وشدد على دور جماهيره في تحقيق هذا الإنجاز، واصفا إياهم بالعنصر الأهم في النادي.
وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات بالقرن 21، بالإضافة إلى عدة ألقاب محلية وعالمية وأوروبية أخرى.
#ريال_مدريد يتوج بجائزة أفضل ناد في القرن 2001-2020#جلوب_سوكر #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/fvXngpjAz5— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 27, 2020
وكان ريال مدريد قد حصد جائزة نادي القرن العشرين المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل 20 عاما.