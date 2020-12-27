جلوب سوكر - الأهلي يفوز بجائزة النادي الأكثر تتويجا بالشرق الأوسط بالقرن 21

فاز الأهلي المصري بجائزة النادي الأكثر تتويجا في الشرق الأول بالقرن 21 المُقدَمة من "جلوب سوكر"

وتسلّم محمود الخطيب رئيس الأهلي الجائزة في الإمارات العربية المتحدة.

وصرّح الخطيب أثناء تسلُم الجائزة: "وجود الأهلي في مثل هذا الاحتفال هو شرف كبير كممثل للمنطقة العربية والإفريقية".

وأكمل: "نحاول بقدر الإمكان أن نحقق نجاحات عالمية ونتمنى أن نستطيع تحقيق ذلك".

وأتم: "نتمنى أن يكون القادم أفضل بإذن الله".

وحصد الأهلي الجائزة عن إنجازاته في أول عقدين من القرن 21، والتي شهدت تتويجه بدوري أبطال أوروبا 7 مرات، بالإضافة إلى عدة مشاركات في كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي مرشحا أيضا لجائزة نادي القرن عالميا، لكنها آلت لـ ريال مدريد.