لتحقيق المهمة المستحيلة.. جروس يتولى تدريب شالكه

أعلن نادي شالكه الألماني عن تعيين كريستيان جروس مديرا فنيا جديدا للفريق.

وذكر بيان الأزرق الملكي أن المدير الفني السويسري المخضرم سيقود شالكه حتى نهاية الموسم الجاري.

وصرّح جروس عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "يجب أن نعمل جاهدين نحو تحقيق هدفنا، أريد أن أشعر بحماس اللاعبين طوال الوقت".

وأضاف: "علينا أن نخلق أجواء جيدة حول الفريق لنقدر على تحقيق النجاح".

وأتم: "سأقدّم كل شيء أقدر عليه من أجل تحقيق أهدافنا".

All the details as Christian Gross is appointed head coach, signing a contract until the end of the season ⤵️#S04 — FC Schalke 04 (@s04_en) December 27, 2020

وتواجه جروس مهمة مستحيلة بانتشال شالكه من المركز الأخير في الدوري الألماني.

الفريق العريق لم يحقق أي انتصار حتى اللحظة في 13 مباراة، واكتفى بأربعة تعادلات و9 هزائم، ليكون واحدا من فريقين فقط في الدوريات الخمس الكبرى لم يفز بأي مباراة حتى الآن.

جروس (66 عاما) سبق له التدريب في الدوري الألماني عندما تولى مهمة شتوتجارت في 2009\2010 وقاده للصعود إلى الدوري الأوروبي.

وكان جروس قد أشرف على تدريب الزمالك لمدة موسم في 2018\2019 وقاده للقب كأس الكونفدرالية.

لاحقا أشرف جروس على تدريب أهلي جدة السعودية في ولاية ثالثة سريعة قبل أن يعود لأوروبا لأول مرة منذ 8 سنوات.