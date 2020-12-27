سلبية "رابيد تيست" الأهلي والإصابة تبعد جيرالدو عن مباراة الاتحاد

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي سلبية اختبار "رابيد تيست" الذي خضع له عناصر الفريق استعدادا لمباراة ضيفه الاتحاد يوم الإثنين في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا بعد مران الأحد استعدادا للمباراة التي يستضيفها ملعب الأهلي وي السلام.

وكشف عبد الحفيظ غياب جيرالدو لاعب الفريق، بسبب إصابة بشد في عضلة السمانة، عن مباراة الاتحاد.

ويأمل الأهلي تحقيق فوزه الثالث تواليا في حملة دفاعه عن اللقب.

وحصد الأهلي 6 نقاط في أول جولتين بالفوز على مصر المقاصة وغزل المحلة.

وكان مفترضا أن يلعب الأهلي ضد الزمالك يوم الإثنين في الجولة الرابعة من الدوري لكن تأجيل المواجهة غير منافسه إلى الاتحاد.