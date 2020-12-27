الخطيب: لاعبو الأهلي قادرون على تجاوز الصعوبات.. وهذه نصيحتي لـ صلاح

شدد محمود الخطيب رئيس الأهلي على ثقته في لاعبي فريقه لتجاوز أي معوقات في طريقهم لمنصات التتويج، ووجه "بيبو" نصيحة لمحمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر.

وقال الخطيب عبر قناة أبو ظبي الرياضية على هامش حضوره حفل جوائز كلوب سوكر:"في الأعوام الماضية كانت هناك بعض الأمور في الأهلي لكن مع الإخلاص والعمل أعتقد أننا وصلنا لنتيجة مرضية، النادي يستحق أن يكون على منصات التتويج. دائما نلعب على البطولة، ونحظى بدعم جمهورنا وإخلاص لاعبينا".

وواصل متحدثا عن بيتسو موسيماني مدرب الفريق والذي خلف السويسري ريني فايلر "فايلر أخلص للأهلي خلال وجوده، لم يستطع الاستمرار بسبب أسرته، كان قلقا نوعا ما بسبب أزمة كورونا وهذا جعله غير مستقر نفسيا وهو ما أثر على الأداء. أراد السفر وكنا واضحين معه ووجهنا له الشكر، كان لدينا وجهة نظر بانتداب مدرب عالم بكرة القدم الإفريقية ويعرف الأهلي ويعرف منافسيه أيضا، السيرة الذاتية لموسيماني رائعة وهذا جعله يتعامل مع دوري الأبطال بشكل يليق بالأهلي وجمهوره. كنا موفقين بانتدابه في نفس اليوم الذي رحل فيه فايلر، نحاول فعل الصحيح والتوفيق من عند الله".

وعن نهائي القرن الذي فاز به الأهلي بنتيجة 2-1 على حساب الزمالك في دوري الأبطال قال:" الزمالك فريق كبير جدا والأهلي فريق القرن في إفريقيا، مباراة كبيرة تليق بالناديين".

وشدد على ضرورة الاستعدادا لمونديال الأندية "لابد أن نكون جاهزين فنيا وبدنيا، اللاعبون تعرضوا لضغوط نفسية كبيرة في الفترة الماضية وبسبب كورونا أيضا، لكن نثق في قدرتهم على تخطي الصعوبات".

ويعد عام 2020 الأفضل للأهلي في عهد الخطيب، أيقونته السابق، بعد الفوز بالثلاثية، الدوري والكأس ودوري الأبطال.

ويستعد الأهلي للمشاركة في مونديال الأندية 2021 في فبراير المقبل بقطر.

ووجه الخطيب نصيحته لصلاح بالقول:"هو ابننا، لاعب عالمي نسعد ونفخر به، أقول له ركز في عملك وعلاقتك بربك ولا تشغل بالك بأي شيء يعطل مسيرتك".

وأثير جدل عن صلاح في إنجلترا بعد تصريحاته والتي لم يغلق فيها الباب أمام رحيله إلى برشلونة أو ريال مدريد.