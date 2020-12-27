قائمة الزمالك – غياب مصطفى محمد ضد سموحة

غاب اسم مصطفى محمد مهاجم الزمالك عن قائمة فريقه ضد سموحة، والتي أعلن عنها جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.

ولم يتدرب محمد في الأيام الأخيرة في ظل عدم اتضاح مستقبله من الاستمرار في الزمالك أو الاحتراف.

وبجانب محمد، يغيب أيضا محمود علاء المصاب بكورونا، وطارق حامد المتعافي حديثا من الفيروس، وعبد الله جمعة التي أثبتت آخر مسحة إيجابيته.

وكذلك، لم تضم القائمة اسم محمود عبد الرحيم "جنش"، ولكنها ضمت أسماء المدافع الشاب حسام عبد المجيد والجناح الشاب حسين فيصل، ولاعب الوسط محمد أشرف "روقة".

وأتت قائمة الزمالك كالتالي..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

الدفاع: محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – حازم إمام – أحمد عيد – أحمد فتوح

الوسط: فرجاني ساسي – محمد أشرف "روقة" – إمام عاشور – إسلام جابر – أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد أوناجم – حسين فيصل

الهجوم: حميد أحداد – عمر السعيد