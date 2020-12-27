طبيب الزمالك يجيب لـ في الجول: هل أصيب عبد الله جمعة بكورونا مرة أخرى

أوضح محمد أسامة طبيب الزمالك، سبب خروج مسحة عبد الله جمعة للكشف عن فيروس كورونا إيجابية.

وقال أسامة لـ FilGoal.com: "عبد الله جمعة خضع لمسحتين في البداية، بينهما 48 ساعة، وخضع للبروتوكول الطبي بشكل طبيعي لمدة 3 أسابيع".

وأكمل "كل الوظائف الخاصة باللاعب سليمة 100%، ولا يعاني من أي أعراض بأي شكل من الأشكال، كما لم يخالط أي شخص".

وكشف "سبب خروج المسحة إيجابية هي بقايا الفيروس في جسده. سيخضع لمسحة تأكيدية خلال 24 ساعة".

وأتم "لا يمكنني أن أجزم أن كان عبد الله جمعة مصابا بكورونا أم لا، من الممكن أن تكون نتيجة المسحة غير دقيقة أو هناك بقايا كورونا".

ولم يشارك جمعة، لاعب إنبي والمصري السابق، في أي مباراة مع الزمالك منذ مواجهة نادي زد (مصر سابقا) في ربع نهائي كأس مصر 2019-2020.

ويقضي جمعة موسمه الرابع مع الزمالك.