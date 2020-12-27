مران الأهلي - عودة موسيماني

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 15:15

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

موسيماني

قاد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي مران الفريق اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وعقد الجنوب إفريقي محاضرة بالفيديو قبل انطلاق المران.

ويستعد موسيماني لقيادة الأهلي يوم الإثنين ضد ضيفه الاتحاد في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

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وغاب موسيماني عن مباريات وتدريبات الأهلي في الفترة الماضية بسبب إصابته بكورونا.

ويسعى الأهلي لفوز ثالث على التوالي في رحلة دفاعه عن لقب الدوري.

وبدأ المارد الأحمر الموسم الحالي من الدوري بفوز على مصر المقاصة وغزل المحلة.

الأهلي موسيماني
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