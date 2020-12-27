طبيب الزمالك: مسحة جديدة لـ طارق حامد وعبد الله جمعة

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 14:12

كتب : أحمد شوقي صلاح

طارق حامد مع الزمالك

أوضح محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك أن اللاعبين طارق حامد وعبد الله جمعة سيخضعان لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا.

وأعلن طارق حامد شفاءه من فيروس كورونا اليوم الأحد في منشور عبر إنستجرام، بينما كشف جمعة إصابته بالمرض مرة أخرى.

لكن أسامة أوضح أن مسحة جديدة بعد 48 ساعة ستفصل طارق حامد عن العودة للتدريبات، وسيخضع جمعة لمسحة يوم الإثنين.

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وكشف أسامة في تصريحات لموقع الزمالك أنه ينتظر نتيجة مسحة طبية خضع لها محمد عبد السلام مدافع الفريق، بينما سيخضع الإداري إبراهيم زارع ومحمد الششتاوي طبيب الفريق لمسحة جديدة يوم الإثنين.

وبذلك يغيب طارق حامد وعبد الله جمعة عن مواجهة الزمالك لسموحة يوم الإثنين في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وتجري أندية مصر تحليلات طبية بصفة دورية للإطمئنان على سلامة عناصرها من فيروس كورونا.

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