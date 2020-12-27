الزمالك: ثمن مصطفى محمد لا يقل عن 78 مليون جنيه

مصطفى محمد النادي : الزمالك الزمالك

يرى عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك أنه لا يمكن الاستغناء عن مصطفى محمد مهاجم الفريق بأقل من 5 ملايين دولار (أي 78 مليون جنيه تقريبا).

وصرح سالم عبر البرنامج الإذاعي ملعب الصقر اليوم الأحد "مصطفى لاعب شاب وطموح، ومن حقه أن يفكر في الاحتراف، خاصة أن تجربة محمد صلاح ماثلة أمام الجميع".

وأضاف "المشكلة في التوقيت وحاجة الفريق له خاصة بعد الاستغناء عن (كابونجو) كاسونجو".

وتابع "إنه أفضل مهاجم في مصر، لذا لابد أن يليق العرض به وينادي الزمالك، بحيث لا يقل عن ٥ ملايين دولار".

وأتم تصريحاته "الزمالك يمر بظروف صعبة تحتاج أي دعم مالي، والنادي بصدد تحصيل مستحقات مالية من الرعاة وغيرهم خلال الفترة المقبلة".

وأوضح سالم في تصريحات تلفزيونية يوم السبت أن مهاجم الزمالك البالغ عمره 23 عاما يريد الرحيل عن الفريق في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال إن مصطفى أبلغ النادي أن فريق سانت ايتيان الفرنسي رفع عرضه للحصول على اللاعب مقابل 4 ملايين دولار.

مصطفى محمد صاحب الـ 23 عاما توج بلقب كأس الأمم الإفريقية مع منتخب الشباب ليقطع تذكرة الوصول للأولمبياد.

وسجل مصطفى محمد هدفين في أول جولتين في الدوري، ضد المقاولون وبيراميدز.

الموسم الماضي، سجل مصطفى محمد 16 هدفا وصنع 3 خلال ظهوره في 46 مباراة بقميص الفارس الأبيض.