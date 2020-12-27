أفشة: لا أعاني من أعراض كورونا.. وأحاول التدرب في المنزل

أوضح محمد مجدى "أفشة" لاعب وسط الأهلي أن حالته الصحية مستقرة وأنه لا يعاني من أي أعراض لفيروس كورونا الذي حرمه من المشاركة في مباراة الأهلي وسونيديب بطل النيجر في دورى أبطال إفريقيا قبل أيام.

صاحب هدف الفوز بدوري أبطال إفريقيا 2020 كان ضحية فيروس كورونا في الأيام الأخيرة رفقة رامي ربيعة وعمرو السولية والمدرب بيتسو موسيماني.

وقال أفشة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام: "الحمد لله على كل الأحوال، أكرمنا الله بنعم كبيرة جدا، حتى في الابتلاء كان رحيما كريما، بفضل من الله لا أعانى أي أعراض وأتمتع بصحة جيدة وأحاول ممارسة التمارين المنزلية قدر المستطاع".

أضاف "أسأل الله أن تكون المسحة القادمة سلبية، حتى أعود للتدريب الطبيعى أقوى من ذي قبل، اشتقت جدا للنادي والتدريبات والمباريات لكن الحمد لله دائما وأبدا".

وتابع رسالته للجماهير "أشكركم جدا على الدعوات الصادقة، هذه الرسائل الجميلة غمرتني بشعور طيب لا مثيل له، شكرا لكل الأهل والأصدقاء من كل قلبي.. نلتقي قريبا إن شاء الله".

في السياق نفسه، كشف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، أن مسحة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، للكشف عن فيروس كورونا، صارت سلبية.

وقال شوقي لـ FilGoal.com: "نتيجة موسيماني ظهرت، وأصبحت سلبية، وأصبح موسيماني جاهزا لاستئناف مهام عمله".

وأوضح شوقي "أما بالنسبة لبقية اللاعبين المصابين بكورونا، رامي ربيعة ومحمد مجدي (أفشة) وعمرو السولية، فتظهر نتيجة مسحاتهم الأخيرة خلال ساعات".

وكتب موسيماني عبر تويتر: "أخيرا خرج الفيروس من جسدي. شكرا للجميع للحب الذي شعرت به خلال الأسبوعين الماضيين. الحمد لله. لا يمكنني الانتظار لأجتمع مجددا بعائلتي وعائلة الأهلي".

وغاب موسيماني عن مواجهتي الأهلي، ضد غزل المحلة في الدوري، وسونيديب النيجري، في دوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته يوم السبت، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري.

وكان مفترضا أن يلعب الأهلي ضد مضيفه الزمالك يوم الإثنين في الجولة الرابعة من الدوري قبل أن تتأجل المواجهة.