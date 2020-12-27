إصابة عبد الله جمعة بفيروس كورونا مرة أخرى

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 13:17

كتب : أحمد شوقي صلاح

عبد الله جمعة - الزمالك - حرس الحدود

أعلن عبد الله جمعة لاعب الزمالك اليوم الأحد إصابته مجددا بفيروس كورونا وذلك في منشور عبر حسابه في إنستجرام.

عبد الله جمعة

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان الظهير الأيسر للقلعة البيضاء أصيب بكورونا قبل أكثر من شهر وهو ما حرمه المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي خسره الزمالك بنتيجة 2-1 ضد غريمه التقليدي الأهلي.

وتعافى جمعة (24 عاما) من فيروس كورونا وعاد لتدريبات الزمالك في الأيام الماضية إلا أنه أصيب مرة أخرى بالعدوى.

أخبار متعلقة
طارق حامد يعلن سلبية مسحته وشفاءه من كورونا مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: خاطبنا وزير الرياضة لاستثنائنا من قرار رئيس الوزراء وإقامة الانتخابات ميرفي لجماهير ليفربول: صلاح لم يخطئ.. دعونا نستمتع بتألقه قبل أن يرحل إبراهيموفيتش: ميلان بيتي.. والفوز دوائي

وبذلك سيغيب جمعة عن مواجهة الفريق ضد سموحة يوم الإثنين في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ولم يشارك جمعة، لاعب إنبي والمصري السابق، في أي مباراة مع الزمالك منذ مواجهة نادي زد (مصر سابقا) في ربع نهائي كأس مصر 2019-2020.

ويقضي جمعة موسمه الرابع مع الزمالك.

وتوج الشقيق الأصغر لصالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا حاليا والأهلي سابقا، بخمسة ألقاب مع الزمالك.

الزمالك عبد الله جمعة
نرشح لكم
أخر الأخبار
وكيل ساسي لـ في الجول: الدحيل تواصل معي.. بابنا مفتوح لـ الزمالك ولكن 2 دقيقة | ميركاتو
الزمالك: ثمن مصطفى محمد لا يقل عن 78 مليون جنيه 7 دقيقة | مصر
أفشة: لا أعاني من أعراض كورونا.. وأحاول التدرب في المنزل 25 دقيقة | مصر
خبر في الجول – إدارة الإسماعيلي تميل للمدرب الأجنبي.. وأسوان آخر مباراة لـ وهبة 39 دقيقة | الدوري المصري
لاعب ليفربول السابق منتقدا صلاح: ليس النجم الأوحد.. الفريق أكبر منه 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إصابة عبد الله جمعة بفيروس كورونا مرة أخرى 50 دقيقة | مصر
طارق حامد يعلن سلبية مسحته وشفاءه من كورونا ساعة | الدوري المصري
ميرفي لجماهير ليفربول: صلاح لم يخطئ.. دعونا نستمتع بتألقه قبل أن يرحل ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 2 أبو تريكة: صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق.. ولن أفصح عن السر 3 اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها 4 الزمالك يكشف سبب خروج ساسي من مران الفريق
قد ينال إعجابك