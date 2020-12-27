إصابة عبد الله جمعة بفيروس كورونا مرة أخرى

أعلن عبد الله جمعة لاعب الزمالك اليوم الأحد إصابته مجددا بفيروس كورونا وذلك في منشور عبر حسابه في إنستجرام.

وكان الظهير الأيسر للقلعة البيضاء أصيب بكورونا قبل أكثر من شهر وهو ما حرمه المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي خسره الزمالك بنتيجة 2-1 ضد غريمه التقليدي الأهلي.

وتعافى جمعة (24 عاما) من فيروس كورونا وعاد لتدريبات الزمالك في الأيام الماضية إلا أنه أصيب مرة أخرى بالعدوى.

وبذلك سيغيب جمعة عن مواجهة الفريق ضد سموحة يوم الإثنين في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ولم يشارك جمعة، لاعب إنبي والمصري السابق، في أي مباراة مع الزمالك منذ مواجهة نادي زد (مصر سابقا) في ربع نهائي كأس مصر 2019-2020.

ويقضي جمعة موسمه الرابع مع الزمالك.

وتوج الشقيق الأصغر لصالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا حاليا والأهلي سابقا، بخمسة ألقاب مع الزمالك.