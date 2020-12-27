طارق حامد يعلن شفاءه من كورونا

كشف طارق حامد نجم خط وسط الزمالك عن شفائه، بعد إصابته بفيروس كورونا.

طارق حامد النادي : الزمالك الزمالك

وقال حامد عبر إنستاجرام، إن مسحة الكشف عن الفيروس جاءت سلبية.

وكتب حامد "الحمد لله والشكر لله المسحة سلبي".

وكان الزمالك قد خضع لمسحة قبل مباراة جازيلي التشادي في دوري أبطال إفريقيا، والتي لم تُلعب، لكنها كشفت عن إصابة حامد وزميله محمود علاء وعضوين بالجهاز الطبي والإداري بفيروس كورونا.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام سموحة في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة يوم الإثنين على ملعب برج العرب.