مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: خاطبنا وزير الرياضة لاستثنائنا من قرار رئيس الوزراء وإقامة الانتخابات

خاطب اتحاد الكرة، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، طالبا استثناء من قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع عقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، حسبما كشف مصدر داخل الاتحاد لـ FilGoal.com.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق منع عقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، ما دفع اللجنة الثلاثية، حسبما علم FilGoal.com، بإرسال خطاب يطالب باستثناء اتحاد الكرة من الأمر حتى يستطيع دعوة الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات يوم 30 يناير المقبل.

وأوضحت اللجنة في خطابها، أن الظروف الاستثنائية التي يواجهها اتحاد الكرة هي السبب في طلب الاستثناء، وضرورة إجراء الانتخابات حسبما طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكشف الخطاب، أن الانتخابات إذا أقيمت ستحدث في صالة مساحتها 600 متر، فيما سيتواجد الأعضاء في خيمة أخرى مساحتها 700 متر، وأن التصويت سيبدأ فور وصول الأعضاء فيما سيتم الفرز على الهواء مباشرة.

وأتم خطاب اللجنة الثلاثية التي يترأسها أحمد مجاهد، بأن فيفا شدد على ضرورة إجراء انتخابات في اتحاد الكرة قبل نهاية شهر يناير المقبل.

وكان فيفا قد عين في أغسطس قبل الماضي اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، إلا أن مهمتها انتهت دون عقد لانتخابات اتحاد الكرة، ليعين لجنة ثلاثية برئاسة مجاهد تتمحور مهمتها حول المهام اليومية للاتحاد وإجراء انتخابات قبل نهاية شهر يناير.