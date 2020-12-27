تقرير قطري: الدحيل يتواصل مع وكيل ساسي لضمه قبل مونديال الأندية

زعم تقرير قطري أن نادي الدحيل، تواصل مع وكيل نجم وسط الزمالك، فرجاني ساسي، تمهيدا لمحاولة ضمه قبل كأس العالم للأندية.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

ويشارك الدحيل في البطولة بصفته بطل دوري البلد المستضيف.

وقال تقرير جريدة العرب القطرية إن "ساسي صار على رادار الدحيل لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية. حدثت اتصالات بين الدحيل ووكيل اللاعب من أجل الانتهاء من مفاوضات ضم اللاعب لا سيما أن الدحيل يسعى خلال الفترة المقبلة لضم أكثر من لاعب محترف جديد لتدعيم صفوفه قبل مونديال الأندية".

وينتهي عقد ساسي مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مسؤولو الزمالك في أكثر من مناسبة عن تمسكهم ببقاء ساسي، وكذلك رغبة التونسي في الاستمرار بالقميص الأبيض.

وانضم صاحب الـ 28 عاما للزمالك من النصر السعودي في صيف 2018.

ومنذ ذلك الحين، فاز ساسي مع الزمالك بلقب كأس مصر، ولقب الكونفدرالية الإفريقية، ولقب السوبر الإفريقي والمحلي.