بحضور الأهلي.. تعرف على موعد والقناة الناقلة لحفل جلوب سوكر

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 11:14

كتب : FilGoal

جوائز جلوب سوكر

تنقل قناة أبو ظبي الرياضية، حفل مؤسسة جلوب سوكر، بعد ظهر اليوم الأحد.

وينطلق الحفل في الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن يتم تكريم الأهلي خلال الحفل بوصفه نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط.

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يذكر أن مؤسسة جلوب سوكر طرحت استفتاءا منذ فترة على موقعها لاختيار النادي الأفضل في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط، على أن يكون قرار اختيار الأفضل بنسبة ٦٠% للجنة الخبراء التي شكلتها المؤسسة و٤٠% من القرار لرأي الجمهور، وحسم رأي الأغلبية في لجنة الاختيار هوية الجائزة، وفاز ريال مدريد بلقب نادي القرن في العالم، وحصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط.

جلوب سوكر الأهلي
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