بحضور الأهلي.. تعرف على موعد والقناة الناقلة لحفل جلوب سوكر
الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 11:14
كتب : FilGoal
تنقل قناة أبو ظبي الرياضية، حفل مؤسسة جلوب سوكر، بعد ظهر اليوم الأحد.
وينطلق الحفل في الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة.
ومن المنتظر أن يتم تكريم الأهلي خلال الحفل بوصفه نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط.
الليلة مباشر... حفل جوائز #جلوب_سوكر 2020
حضور كبير لأعرق الأندية وألمع نجوم كرة القدم..
تابع الحفل بنجومه...
الساعة 17:30 بتوقيت أبوظبي
الساعة 15:30 بتوقيت القاهرة
لمشاهدة الحفل عبر الأجهزة الذكية حمل تطبيق #أبوظبي_الرياضية المجاني الآن https://t.co/v705iux63O pic.twitter.com/y18k6ASulw— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 27, 2020
يذكر أن مؤسسة جلوب سوكر طرحت استفتاءا منذ فترة على موقعها لاختيار النادي الأفضل في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط، على أن يكون قرار اختيار الأفضل بنسبة ٦٠% للجنة الخبراء التي شكلتها المؤسسة و٤٠% من القرار لرأي الجمهور، وحسم رأي الأغلبية في لجنة الاختيار هوية الجائزة، وفاز ريال مدريد بلقب نادي القرن في العالم، وحصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط.