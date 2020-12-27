بحضور الأهلي.. تعرف على موعد والقناة الناقلة لحفل جلوب سوكر

تنقل قناة أبو ظبي الرياضية، حفل مؤسسة جلوب سوكر، بعد ظهر اليوم الأحد.

وينطلق الحفل في الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن يتم تكريم الأهلي خلال الحفل بوصفه نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط.

الليلة مباشر... حفل جوائز #جلوب_سوكر 2020 حضور كبير لأعرق الأندية وألمع نجوم كرة القدم.. تابع الحفل بنجومه... الساعة 17:30 بتوقيت أبوظبي الساعة 15:30 بتوقيت القاهرة لمشاهدة الحفل عبر الأجهزة الذكية حمل تطبيق #أبوظبي_الرياضية المجاني الآن https://t.co/v705iux63O pic.twitter.com/y18k6ASulw — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 27, 2020

يذكر أن مؤسسة جلوب سوكر طرحت استفتاءا منذ فترة على موقعها لاختيار النادي الأفضل في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط، على أن يكون قرار اختيار الأفضل بنسبة ٦٠% للجنة الخبراء التي شكلتها المؤسسة و٤٠% من القرار لرأي الجمهور، وحسم رأي الأغلبية في لجنة الاختيار هوية الجائزة، وفاز ريال مدريد بلقب نادي القرن في العالم، وحصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط.