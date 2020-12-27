هالاند: أعيش حلما جميلا في دورتموند

شدد إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند على سعادته بارتداء القميص الأصفر للنادي الألماني، مشيرا إلى أن هدفه هو رد الجميل لجمهور الفريق بقيادته لمنصات التتويج.

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وقال النرويجي لـDAZN:"حلمي الأكبر الآن هو تحقيق شيء مع دورتموند وهذا ما أعمل من أجله. محاولة منح هذا للنادي والجمهور لأن الجميع في هذا المكان يستحق ذلك. سأقدم أفضل ما لدي كلما استطعت".

وواصل المهاجم البالغ عمره 20 عاما "النادي اشتراني بمال كثير والجمهور يتوقع مني أن أقدم 100% من مستواي. دورتموند هو حلم جميل أعيشه، تحقيق شيء مع النادي هو ما أتطلع إليه".

وأتم "أريد المزيد والمزيد، نعم سجلت 4 أهداف لكن تخيل لو سجلت 6؟ كم سيكون ذلك جميلا؟ هذا ما أريده".

أبهر هالاند بمستوى رائع منذ انضمامه لدورتموند في يناير الماضي قادما من ريدبول سالزبورج النمساوي مقابل 20 مليون يورو.

شارك في 32 مباراة مع دورتموند وسجل 33 هدفا وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

وتعرض مهاجم النرويج لإصابة أبعدته عن الملاعب منذ بداية ديسمبر الجاري.

وبات هالاند مطمعا لأندية كبرى في القارة العجوز، فقالت تقارير صحفية إن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد يطمحون للحصول على خدماته.