ميرور: ريال مدريد يراقب فودين

قد تدفعه قلة المشاركة للرحيل، خاصة إذا كان الراغب في خدماته هو ريال مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني.

فيليب فودين النادي : مانشستر سيتي ريال مدريد

شارك فيل فودين لاعب وسط مانشستر سيتي 5 مرات أساسيا في 14 مباراة بالموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز.

الشاب البالغ عمره 20 عاما ليس ضمن العناصر الأساسية في كتيبة المدرب بيب جوارديولا.

وتقول صحيفة ميرور الإنجليزية إن ريال مدريد يتابع الفتى الإنجليزي عن قرب، تحسبا لتقديم عرض له في العام المقبل.

فودين هو أحد اللاعبين الصاعدين من شباب سيتي، شارك مع الفريق الأول في 92 مباراة وسجل 20 هدفا وأرسل 16 تمريرة حاسمة منذ ظهوره في كأس الرابطة الإنجليزية موسم 2017-2018.

وتوج بثمانية ألقاب مع سيتي.

وشارك فودين في مباراتين رسميتين مع منتخب إنجلترا كانتا ضد آيسلندا في دوري أمم أوروبا 2020-2021.