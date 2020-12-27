ميرور: ريال مدريد يراقب فودين

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 10:30

كتب : FilGoal

فيل فودين يحتفل بهدف مانشستر سيتي في توتنام

قد تدفعه قلة المشاركة للرحيل، خاصة إذا كان الراغب في خدماته هو ريال مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني.

فيليب فودين

النادي : مانشستر سيتي

ريال مدريد

شارك فيل فودين لاعب وسط مانشستر سيتي 5 مرات أساسيا في 14 مباراة بالموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز.

الشاب البالغ عمره 20 عاما ليس ضمن العناصر الأساسية في كتيبة المدرب بيب جوارديولا.

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الأحد 27 ديسمبر 2020.. سيراميكا ضد بيراميدز وصلاح يتحدى ألبيون ماركا: اتفاق مبدئي بين مودريتش وريال مدريد على التجديد حسام أشرف: أحد لاعبي منتخب الشباب شكا من أعراض كورونا لكنه تناول معنا الغداء وشارك في المران تقرير برتغالي: سانت إيتيان مهتم بضم هالك

وتقول صحيفة ميرور الإنجليزية إن ريال مدريد يتابع الفتى الإنجليزي عن قرب، تحسبا لتقديم عرض له في العام المقبل.

فودين هو أحد اللاعبين الصاعدين من شباب سيتي، شارك مع الفريق الأول في 92 مباراة وسجل 20 هدفا وأرسل 16 تمريرة حاسمة منذ ظهوره في كأس الرابطة الإنجليزية موسم 2017-2018.

وتوج بثمانية ألقاب مع سيتي.

وشارك فودين في مباراتين رسميتين مع منتخب إنجلترا كانتا ضد آيسلندا في دوري أمم أوروبا 2020-2021.

فودين مانشستر سيتي ريال مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
ميرور: ريال مدريد يراقب فودين 12 دقيقة | ميركاتو
مواعيد مباريات الأحد 27 ديسمبر 2020.. سيراميكا ضد بيراميدز وصلاح يتحدى ألبيون 44 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: اتفاق مبدئي بين مودريتش وريال مدريد على التجديد 9 ساعة | الدوري الإسباني
حسام أشرف: أحد لاعبي منتخب الشباب شكا من أعراض كورونا لكنه تناول معنا الغداء وشارك في المران 10 ساعة | مصر
تقرير برتغالي: سانت إيتيان مهتم بضم هالك 10 ساعة | أوروبا
استمرار إيجابية مسحة ثلاثي الأهلي.. وموعد الإعلان عن اسم طبيب الفريق 10 ساعة | الدوري المصري
مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل دون عناء.. وإيفرتون يؤجج وضع شيفيلد الكارثي 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس لجنة إدارة الزمالك: نحن هنا لتحقيق كل رغبات الجماهير 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 2 أبو تريكة: صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق.. ولن أفصح عن السر 3 اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها 4 الزمالك يكشف سبب خروج ساسي من مران الفريق
قد ينال إعجابك