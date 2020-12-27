مواعيد مباريات الأحد 27 ديسمبر 2020.. سيراميكا ضد بيراميدز وصلاح يتحدى ألبيون

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 09:58

كتب : FilGoal

بيراميدز

تجري اليوم الأحد مباراة وحيدة في الدوري المصري الممتاز تجمع بين سيراميكا كليوباترا وبيراميدز.

تنطلق الساعة 7:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يلعب المتصدر وحامل اللقب ليفربول ضد ضيفه وست بروميتش ألبيون.

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تنطلق المباراة 6:30 مساء وتنقلها قناة beIN 1.

وفي البطولة ذاتها وفي الساعة 9:15 مساء يواجه ولفرهامبتون فريق توتنام.

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