مواعيد مباريات الأحد 27 ديسمبر 2020.. سيراميكا ضد بيراميدز وصلاح يتحدى ألبيون
الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 09:58
كتب : FilGoal
تجري اليوم الأحد مباراة وحيدة في الدوري المصري الممتاز تجمع بين سيراميكا كليوباترا وبيراميدز.
تنطلق الساعة 7:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.
وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يلعب المتصدر وحامل اللقب ليفربول ضد ضيفه وست بروميتش ألبيون.
تنطلق المباراة 6:30 مساء وتنقلها قناة beIN 1.
وفي البطولة ذاتها وفي الساعة 9:15 مساء يواجه ولفرهامبتون فريق توتنام.
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