ماركا: اتفاق مبدئي بين مودريتش وريال مدريد على التجديد

توصّل نادي ريال مدريد لاتفاق مبدئي مع لاعبه لوكا مودريتش، من أجل تجديد عقده.

لوكا مودريتش النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن الطرفين اتفقا على التجديد لمدة موسم واحد، لينتهي العقد الجديد في صيف 2022.

وينتهي عقد مودريتش الحالي مع ريال مدريد في صيف 2021، أي بنهاية الموسم الجاري.

وبالتالي، سيكون مودريتش قد أكمل 10 سنوات بين جدران ريال مدريد مع نهاية عقده الجديد في 2022، بعد انضمامه عام 2012 قادما من توتنام هوتسبير.

وذكر التقرير أن مودريتش تلقى عدة عروض مالية مهمة في الأشهر الأخيرة من قطر والولايات المتحدة الأمريكية، لكنه تمسّك برغبة الاستمرار مع ريال مدريد.

وأظهر مودريتش قدرات فنية وبدنية غير عادية في الأسابيع الأخيرة، وساعد ريال مدريد على الخروج من عنق الزجاجة.

مودريتش (35 عاما) هو أكبر لاعبي ريال مدريد في الوقت الحالي، وقد حضر إلى الميرنجي قادما من السبيرز مقابل 35 مليون يورو.

وخاض مودريتش 363 مباراة بقميص ريال مدريد، سجّل خلالها 25 هدفا، وصنع 56، وساهم في التتويج بـ 16 لقبا، أبرزها دوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات، كما حصد الكرة الذهبية عام 2018.