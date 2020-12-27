حسام أشرف: أحد لاعبي منتخب الشباب شكا من أعراض كورونا لكنه تناول معنا الغداء وشارك في المران

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 00:30

كتب : FilGoal

منتخب الشباب

كشف حسام أشرف لاعب الزمالك، ومنتخب مصر للشباب، أن أحد لاعبي الفريق اشتكى من بعض أعراض فيروس كورونا، لكنه خالط بقية اللاعبين.

وقال أشرف عبر أون تايم سبورتس: "لا زلنا في فندق العزل والمسحة الأخيرة أثبتت سلبية عينة لاعب واحد. سافرنا تونس دون إصابة واحدة بإستثناء محمد شحاتة".

وكشف "مسحة كاف أثبتت وجود عدد كبير من الحالات الايجابية بين لاعبي منتخب الشباب. الكثير من اللاعبين لم تظهر عليهم أي أعراض لكورونا".

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وأوضح "لم يتم أي تحقيق مع اللاعبين حتى الآن، وربيع ياسين كان حريصا على رتداء كل اللاعبين للكمامات ووجود مطهر مع كل لاعب".

وأتم "أحد اللاعبين كان مصاب بكورونا تدرب معنا وتناول أيضا وجبة الغداء بيننا لمدة يوم واحد قبل أن تكشف المسحة إيجابيته".

القصة كاملة

المسحة التي خضع لها منتخب مصر للشباب قبل ثلاثة أيام لمباراة ليبيا، أظهرت وجود 16 حالة مصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى ربيع ياسين مدرب الفريق.

على ضوء هذا الحدث، تم اعتبار المنتخب المصري مٌنسحبا أمام ليبيا في الجولة الأولى من بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب 2021 بموريتانيا.

لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للبطولات المجمعة لموسم 2020/2021 تقول بأن الحد الأنى لأي فريق لخوض مباراة هو 15 لاعبا، بينهم حارس مرمى، وهذا ما لم يتوفر في صفوف منتخب مصر.

هنا قرر منتخب الشباب استدعاء لاعبين من مصر لإكمال العدد، وخوض باقي مباريات البطولة أملا في التأهل.

اللاعبان الجديدان، وهما مصطفى "ميسي" لاعب سيراميكا كليوباترا، وأحمد حسام لاعب الجونة، وصلا إلى تونس صباح الخميس الماضي رفقة بعثة صغيرة تضم أيضا محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، ومحمد محمود أخصائي العلاج الطبيعي، للإشراف على علاج المصابين.

لكن الأنباء السعيدة توقفت هنا، وذلك بعدما أعلن وليد ماهر المتحدث باسم منتخب الشباب، ظهور نتيجة المسحة الجديدة والخاصة بمباراة تونس، والتي أظهرت إيجابية عينة لاعبين جديدين من القوام المتواجد في تونس من الأساس، ليعود الوضع كما كان ويصبح العدد الجاهز للقاء هو 14 لاعبا فقط، ما يمنع إقامة المباراة.

صباح يوم الجمعة كشف منتخب مصر سلبية لاعبين في منتخب مصر، وبالتالي إمكانية إقامة اللقاء. لكن المشكلة تكمن في أن المسحة الأخيرة كانت خارج الإطار الرسمي، وبالتالي لا بد من الحصول على موافقة اللجنة الطبية لاعتماد نتيجة المسحة وإقامة اللقاء.

بعد مشاورات مطولة، قرر الاتحاد الإفريقي إلغاء المباراة واعتبار منتخب مصر خاسرا بنتيجة 2-0 أمام تونس.

مساء الجمعة، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تقدمه بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإعادة المباراة، قبل أن يقرر الاتحاد صباح اليوم السبت إعادة البعثة إلى مصر.

منتخب مصر للشباب كورونا
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