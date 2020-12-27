استمرار إيجابية مسحة ثلاثي الأهلي.. وموعد الإعلان عن اسم طبيب الفريق

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 00:14

كتب : FilGoal

أفشة - أحمد عادل - الأهلي - غزل المحلة

كشف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية للأهلي أن ثلاثي الفريق، رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة"، مازالوا مصابين بفيروس كورونا.

محمد مجدي أفشة

النادي : الأهلي

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

عمرو السولية

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال شوقي عبر أون تايم سبورتس: "للأسف مسحات ربيعة وأفشة والسولية مازالت إيجابية".

وشدد "لا يوجد أي أعراض على ربيعة أو أفشة أو السولية".

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وكشف "اللاعبون سيخضعون لمسحة جديدة بعد غد".

وعن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الذي تعافى من فيروس كورونا فقال: "موسيماني خرج من المستشفى ويمكنه قيادة المران في الغد إذا أراد".

وأتم شوقي "غدا الإعلان عن اسم طبيب الأهلي الجديد الذي سيخلف خالد محمود عن طريق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة".

الأهلي كورونا بيتسو موسيماني أفشة ربيعة السولية
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