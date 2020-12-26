الزمالك: مصطفى محمد مصر على الاحتراف الآن وهذا موقفنا.. وساسي لن يكون حرا في يناير

السبت، 26 ديسمبر 2020 - 23:36

كتب : محرر في الجول

مصطفى محمد - أحمد سامي - الزمالك - بيراميدز

قال عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية في نادي الزمالك إن مصطفى محمد مهاجم الفريق مصر على الخروج للاحتراف الأوروبي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

مصطفى محمد

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال رئيس المنظومة الإعلامية في الزمالك عبر قناة "صدى البلد": "مصطفى محمد مصر على الاحتراف الآن والزمالك مصر على أن الوقت غير مناسب ومصر أيضا على الحصول على 6 ملايين دولار مقابل الاستغناء عنه".

واستدرك "مصطفى محمد أخبرنا اليوم أن عرض سانت إيتيان وصل إلى 4 ملايين دولار، وهذا يعني أن الضغط يؤدي إلى نتائج".

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ثم أضاف "هناك هجوم جماهيري غير مبرر على مصطفى محمد، فالزمالك صنع نجومية اللاعب ولكنه أيضا يبحث عن مصلحته ولاتزال الأمور معلقة".

وأشار إلى رؤية النادي بشأن عقد فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي، وهي أنه لن يصبح لاعب حرا قبل شهر فبراير المقبل.

وعن ذلك، قال: "الناس تقول أمامنا أسبوع للتجديد لساسي وهذا غير صحيح، أمامنا أكثر من شهر".

وأوضح "العقود مرتبطة بمدة الموسم، والموسم في مصر سينتهي في شهر أغسطس المقبل وهذا يعني أن ساسي لن يصبح لاعبا حرا قبل 6 أشهر من نهاية عقده أي نهاية شهر فبراير".

الزمالك مصطفى محمد سانت إيتيان ساسي
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