رئيس اللجنة المالية في الزمالك: فريقنا هو الأغلى قيمة في مصر

السبت، 26 ديسمبر 2020 - 23:05

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز

قال طارق حشيش رئيس اللجنة المالية في نادي الزمالك إن الفريق الأبيض هو الأعلى من ناحية القيمة المالية في مصر.

وخلال مداخلة مع قناة الزمالك قال حشيش: "نادي الزمالك هو صاحب فريق الكرة الأغلى من ناحية القيمة المالية في مصر".

وأضاف "فريقنا يضم مجموعة مميزة من اللاعبين النجوم وأسعارهم في سوق كرة القدم كبير للغاية مثل فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي وطارق حامد ومصطفى محمد وغيرهم".

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وأكمل "مهمتنا هي إعادة الهيكلة المالية داخل نادي الزمالك وقريبا ستنتهي هذه العملية وتنتهي جميع الأزمات المالية الخاصة بالقلعة البيضاء".

وأتم تصريحاته "لدينا تدفقات مالية كثيرة في وقت واحد ومهمتنا هي تنظيم الأمور لعبور هذه الفترة وإعادة عملية الهيكلة المالية للنادي دون ترك أي أزمة مالية".

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