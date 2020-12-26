مصر 2021 – 27 لاعبا في معسكر الفراعنة استعدادا لمونديال اليد

أعلن روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد أسماء 27 لاعبا في معسكر الفراعنة، استعدادا للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد والتي ستقام في مصر بين 13 و31 يناير المقبل.

معسكر منتخب مصر، والذي بدأ اليوم السبت ويستمر للخميس المقبل ضم اللاعبين..

حراسة المرمى: كريم هنداوي – عصام الطيار – عبد الرحمن حميد

الجناح الأيسر: عمر الوكيل – أحمد مؤمن – أحمد سيسة

الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري – عمر سامي

على الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – خالد وليد – أحمد عادل – وسام نوار

المدافع الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح

صانع الألعاب: أحمد هشام – إسلام حسن – أحمد خيري – سيف الدرع

المدافع الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان – مصطفى بشير – مصطفى خليل – عبد الرحمن فيصل

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة، ضد منتخبات تشيلي والسويد والتشيك.