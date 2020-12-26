شديد قناوي: أشكر زملائي على منحي شارة قيادة المصري.. واعتذر للجماهير

وجه أحمد شديد قناوي الظهير الأيسر المخضرم للمصري الشكر لزميليه عمرو موسى وفريد شوقي على منحه شارة قيادة الفريق.

وخطف المصري التعادل من مصر للمقاصة بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الربعة من الدوري المصري.

وبعد أن كان الجميع يستعد لنهاية المباراة بفوز المقاصة، نجح عمر كمال عبد الواحد في تسجيل التعادل في الوقت بدلا من الضائع.

وقال شديد قناوي عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الجماهير كانت تريد الفوز بكل تأكيد، ولكن لعب مباراة كل يومين أمر ليس سهلا، وكنا نقدر على التسجيل في الدقائق الأولى ولم يحدث نصيب".

وواصل "الكل يقاتل حتى لو كان مستواك سيئا، ولذلك تعادلنا في أخر دقيقة".

واستدرك "لدينا فريق ثقيل، وكنا نلعب من أجل الفوز ضد فريق كبير بمدرب كبير ونعد الجمهور نصالحهم خلال مباراة غزل المحلة".

وواصل "ارتداء شارة قيادة المصري شيء كبير، ولذلك أشكر عمرو موسى وفريد شوقي على منحي الشارة بعد العودة للفريق".

وأوضح "شيء يحسب لي أن أكون قائد المصري وأن يمنحني زملائي شارة القيادة بعد عودتي للفريق، وأتمنى إسعاد جمهور المصري".

وعن اللعب في نفس الجبهة مع أحمد رفعت، قال: "رفعت لاعب كبير ولديه مهارات وأحب اللعب مع هذه النوعية من اللاعبين، والقادم أفضل".

وأتم حديثه بتوجيه رسالة لجمهور المصري "نعتذر لكم على التعادل".