مدرب المصري: المقاصة غير أسوان ولن نغير طريقة لعبنا

السبت، 26 ديسمبر 2020 - 22:17

كتب : محرر في الجول

المقاصة - المصري

أعرب محمد عبد الكريم المدرب العام للمصري عن رضاه على التعادل مع مصر للمقاصة 1-1 اليوم السبت، رغم الفوز الكبير على أسوان في الجولة السابقة 3-0.

وخطف المصري التعادل من مصر للمقاصة بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الربعة من الدوري المصري.

وبعد أن كان الجميع يستعد لنهاية المباراة بفوز المقاصة، نجح عمر كمال عبد الواحد في تسجيل التعادل في الوقت بدلا من الضائع.

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وقال عبد الكريم عبر قناة "أون تايم سبورتس": "بعض اللاعبين كانوا بعيدين عن حالتهم، ولكنني أشكرهم على الأداء".

وأكمل "المقاصة غير أسوان وكل مباراة لها ظروفها، وكان ممكنا الخروج فائزين اليوم لو سجلنا من الفرصة التي حصلنا عليها في أول المباراة أو خاسرين لو لم نسجل التعادل في نهاية المباراة، ولذلك الحمد لله على النقطة والقادم أفضل".

وواصل "نحتاج التدرب على إنهاء الفرص لأننا للمباراة الرابعة على التوالي نحصل على فرص في بداية المباراة ولا نسجل، ولكن اللاعبين نفذوا كل المطلوب منهم وإن شاء الله سنسجل طالما نتدرب عليها".

ثم أضاف "على أي حال سنغلق ملف مباراة المقاصة ونبدأ الاستعداد لمواجهة صعبة ضد غزل المحلة الذي فاز على طلائع الجيش".

وأتم "لا توجد مباراة سهلة، ولن نغير طريقة لعبنا لأن هذا أسلوب علي ماهر المدير الفني".

المصري المقاصة في الدوري
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