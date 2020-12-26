المقاولون لـ في الجول: كورونا سبب هزائم الفريق.. وثقتنا في اللاعبين كبيرة

أرجع محمد عادل المشرف العام على كرة القدم في نادي المقاولون العرب أن الهزائم الأخيرة لفريقه بسبب إصابة الكثير من اللاعبين بفيروس كورونا.

وتلقى المقاولون الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري المصري أمام الإنتاج الحربي بهدف دون رد.

وقال محمد عادل لـFilGoal.com: "إصابة الكثير من اللاعبين بفيروس كورونا هو سبب تراجع النتائج والمستوى".

وأضاف "نلعب مباريات وسط غيابات بالجملة جميعهم من العناصر الأساسية وبلغ عددهم 9 لاعبين أبرزهم محمد أبو السعود وأحمد داوودا ومحمد سمير وسيف الدين الجزيري وهيثم جويني وباسم علي ومحمد الشيمي".

وأكمل "بالإضافة على إصابة محمد سالم".

وعن الخسارة أمام الإنتاج قال: "لم نظهر بشكل جيد وفي الوقت ذاته هجمة واحدة فقط علينا جاء منها هدف الهزيمة".

وأتم "ولكن نثق كثيرا في اللاعبين والمشوار في الدوري لا يزال طويلا".

المقاولون يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري دون نقاط.