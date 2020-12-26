في الـ+90.. المصري يخطف التعادل من المقاصة

السبت، 26 ديسمبر 2020 - 21:36

كتب : FilGoal

المقاصة - المصري

خطف المصري التعادل من مصر للمقاصة بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الربعة من الدوري المصري.

وبعد أن كان الجميع يستعد لنهاية المباراة بفوز المقاصة، نجح عمر كمال عبد الواحد في تسجيل التعادل في الوقت بدلا من الضائع.

ليحصل المقاصة على نقطة يصل بها رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ13.

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ويصل المصري إلى النقطة 6 في المركز الثاني بجدول الترتيب، ولكن بمباراتين أكثر من الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

تقدم المقاصة في الدقيقة 65 بهدف سجله شيميليس بيكيلي بعد تمريرة رائعة من عماد فتحي.

وتوقف اللعب لعدة دقائق لمراجعة الهدف مرة أخرى بالفيديو، قبل أن يؤكد الحكم قراره ويحتسب الهدف.

وقبل نهاية المباراة وفي الدقيقة 93 نجح عمر كمال عبد الواحد في تسجيل التعادل بضربة رأسية رائعة.

لكن الحكم أشار إلى تسلل ولم يحتسب الهدف.

إلا أن الإعادة بالفيديو أكدت صحة الهدف وعدم وجود تسلل، لينجح المصري في التعادل قبل نهاية المباراة.

المصري المقاصة الدوري المصري
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