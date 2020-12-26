جدل بسبب حجازي.. هدف قاتل يتعادل للهلال مع اتحاد جدة في الكلاسيكو السعودي

سجل صالح الشهري مهاجم الهلال هدفا قاتلا حرم به اتحاد جدة من تحقيق الفوز الأول في قمة الدوري السعودي منذ 2016.

وانتهت قمة الجولة العاشرة من الدوري السعودي بالتعادل 1-1، في مباراة شهدت مشاركة أحمد حجازي أساسيا مع اتحاد جدة.

وتقدم عبد الرحمن العبود لاتحاد جدة في الدقيقة 20 بتسديدة رائعة قابل بها عرضية من الجانب الأيمن.

لكن الشهري سجل التعادل للهلال في الدقيقة 85 بعد دقيقة واحدة من نزوله كبديل من رأسية قابل بها ركلة حرة.

وحرم هذا الهدف اتحاد جدة من تحقيق الفوز في الكلاسيكو السعودي لأول مرة منذ 28 أكتوبر 2016 عندما فاز النمور بهدفين دون رد.

وشهدت الدقائق الأخيرة جدلا تحكيميا بسبب ارتطام الكرة بيد حجازي بعد رأسية من بافيتيمبي جوميز داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم قرر استئناف اللعب دون احتساب ركلة جزاء للهلال.

بهذه النتيجة، واصل اتحاد جدة سلسلة اللاهزيمة التي بدأها منذ انضمام حجازي في 11 مباراة متتالية.

وتعادل الاتحاد في الدوري للمباراة الثالثة على التوالي، حيث حقق أخر فوز في المسابقة يوم 6 ديسمبر على حساب الوحدة بنتيجة 2-1.

وبالتعادل، رفع الهلال رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الدوري بفارق 4 نقاط عن أهلي جدة الذي يلعب ضد الرائد غدا في إطار الجولة العاشرة.

فيما ارتفع رصيد الاتحاد إلى 15 نقطة في المركز الرابع.