مؤمن زكريا: سأكون معكم قريبا

السبت، 26 ديسمبر 2020 - 20:27

كتب : FilGoal

مؤمن زكريا - نهائي إفريقيا - الأهلي - الزمالك - أحمد الشيخ

وجه مؤمن زكريا لاعب الأهلي رسالة للجماهير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب مؤمن زكريا: "الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى".

وأضاف "أبشركم سأكون معكم قريبا".

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ويخضع مؤمن زكريا حاليا للعلاج الذي بدأ رحلته منذ عدة شهور.

ويغيب مؤمن زكريا عن الملاعب منذ فترة طويلة بسبب المرض الذي يعاني منه.

وكان الاتحاد الإفريقي منح لمؤمن زكريا شرف رفع كأس دوري أبطال إفريقيا تكريما له.

الأهلي مؤمن زكريا
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