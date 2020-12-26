صبحي: زيارة رئيس الوزراء رسالة حول جدية تنظيم مصر 2021.. وإعلان اسم رئيس الزمالك قريبا

شدد أشرف صبحي وزير الرياضة، أن زيارة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للصالة المغطاة بإستاد القاهرة اليوم السبت، رسالة حول جدية تنظيم مصر للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد، يناير المقبل.

وقال صبحي في تصريحات لقناة صدى البلد: "اللجنة الطبية تضمن سلامة كل العناصر المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد".

وأردف "تم توفير كل الإمكانيات والإجراءات الاحترازية لظهور بطولة العالم لكرة اليد على أعلى مستوى".

وأكد "زيارة رئيس الوزراء لاستاد القاهرة رسالة حول جدية تنظيم بطولة العالم. كل السيناريوهات مطروحة للتعامل مع أي أزمة تواجه البطولة".

وعن اسم رئيس الزمالك المقبل بعد وفاة أحمد البكري رئيس النادي السابق: "إعلان اسم رئيس نادي الزمالك الجديد قريبا بعد التواصل مع وزير العدل، حريصون على استقرار الزمالك".