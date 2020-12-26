الإسماعيلي لـ في الجول: لم نُخطر بإيقاف القيد.. اعتدنا على تلك الشائعات

شدد علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي، أن ناديه لم يتلق قرارا رسميا، بمنعه من القيد في يناير.

وقال وحيد لـ FilGoal.com: "الأمر أصبح معتادا، كلما نقدم على تدعيم صفوفنا بلاعبين جدد".

وأتبع "كلها شائعات هدفها التأثير على الفريق، وما ينوي أن يفعله سواء من ناحية تعيين جهاز فني جديد، أو تدعيم صفوفه بلاعبين جدد".

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن الإسماعيلي قد تعرض لعقوبة بالإيقاف عن القيد، بسبب أزمة مستحقات نادي النجوم عن صفقة انتقال إبراهيم حسن من الدراويش للزمالك قبل 3 أعوام.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد غرمت الإسماعيلي، مبلغ 20 مليون جنيه لصالح نادى النجوم، وهي قيمة 50% من قيمة انتقال اللاعب إلى نادى الزمالك، بالإضافة إلى غرامات التأخير والإخلال بشروط تعاقد اللاعب عند انتقاله للإسماعيلي من نادي النجوم.

ويلعب إبراهيم حسن حاليا في نادي بيراميدز بعدما انتقل إلى صفوف الفريق بداية الموسم الجاري، قادما من الزمالك.