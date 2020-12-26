طبيب الزمالك: اطمأنننا على حالة ساسي ويعود للمران غدا.. وحالة المصابين بـ كورونا مستقرة

أعلن محمد أسامة طبيب الزمالك، أنه اطمأن على حالة نجم وسط الفريق، التونسي فرجاني ساسي، بعد إصابته بكدمة في الظهر.

وقال أسامة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "حالة ساسي جيدة. فضلت خوضه لتدريبات في الجيم على أن يعود للتدريب غدا الأحد".

وشدد "وعليه ستتأكد جاهزيته بشكل طبيعي".

وأردف فيما يخص المجموعة التي تعاني من الإصابة بفيروس كورونا فقد كشف أسامة "حالتهم مستقرة، وسيخضعون لفحوص خلال الفترة المقبلة للاطمئنان عليهم ، على أن يواصلوا البروتوكول العلاجي والعزل المنزلي خلال الوقت الحالي".

ويغيب عن الزمالك كل من طارق حامد ومحمود علاء لإصابتهما بفيروس كورونا.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم الإثنين المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للدوري.