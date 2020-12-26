مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: كل عروض مصطفى محمد "شفهية".. متمسكون ببقائه

السبت، 26 ديسمبر 2020 - 19:20

كتب : أحمد شوقي صلاح

مصطفى محمد - الزمالك - الأهلي

شدد مصدر مسؤول بنادي الزمالك، أن كل العروض الخاصة بملف احتراف مصطفى محمد "شفهية".

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لم يصل لنا عرض رسمي حتى الآن. كلها عروض شفهية".

وأردف "وكيل مصطفى محمد يتحدث مع الزمالك بشكل شفهي على لسان نادي سانت إيتيان الفرنسي".

أخبار متعلقة
الزمالك: مصطفى محمد ليس خائنا.. حلمه سيتحقق ولكن في الوقت المناسب خبر في الجول – سانت إيتيان يرفع عرضه لضم مصطفى محمد إلى 4 مليون دولار في انتظار رد الزمالك مران الزمالك – تدريبات استشفائية لـ عبد الشافي وجمعة.. وراحة لـ مصطفى محمد

وأكد "نحن متمسكون ببقاء مصطفى محمد، ولدينا رغبة في عدم رحيله".

وعلم FilGoal.com أن عرض النادي الفرنسي المتوج بـ 10 ألقاب دوري وصل إلى 4 مليون دولار، بجانب مليون ونصف المليون دولار كإضافات بحسب مستوى المهاجم اليافع، مع النادي الفرنسي، حال إتمام الصفقة.

ومن المنتظر أن يصل العرض إلى الزمالك في الساعات القليلة المقبلة، بعد جلسة تمت بين مصطفى محمد ووكيله مع مسؤولي شركة التسويق الوسيطة في الصفقة.

ومن المتوقع أن يرد الزمالك على العرض في الأيام القليلة المقبلة، قبل أسبوع من انطلاق فترة الانتقالات الشتوية.

ويحتل سانت إيتيان المركز الرابع عشر في الدوري الفرنسي بعد مرور 17 جولة.

مصطفى محمد صاحب الـ 23 عاما توج بلقب كأس الأمم الإفريقية مع منتخب الشباب ليقطع تذكرة الوصول للأولمبياد.

وسجل مصطفى محمد هدفين في أول جولتين في الدوري، ضد المقاولون وبيراميدز.

الموسم الماضي، سجل مصطفى محمد 16 هدفا وصنع 3 خلال ظهوره في 46 مباراة بقميص الفارس الأبيض.

الزمالك سانت إيتيان مصطفى محمد
نرشح لكم
أخر الأخبار
طبيب الزمالك: اطمأنننا على حالة ساسي ويعود للمران غدا.. وحالة المصابين بـ كورونا مستقرة 24 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: كل عروض مصطفى محمد "شفهية".. متمسكون ببقائه 33 دقيقة | ميركاتو
مباشر في إنجلترا - أرسنال (0) (0) تشيلسي.. تهديد أول للبلوز 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - المقاصة (0)-(0) المصري.. جمعة يهدر فرصة التقدم 35 دقيقة | الدوري المصري
الفوز الأول في الدوري.. الإنتاج يهزم المقاولون في مباراة الـ115 دقيقة 40 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة المحمدي.. أستون فيلا يعمّق جراح بالاس بانتصار تاريخي جديد 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي في بيان رسمي: أخطاء الحكام أحد أسباب تعطل مسيرتنا 47 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: سانت إيتيان يفاوض سليماني.. والمهاجم الجزائري يرحب 57 دقيقة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 2 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 3 أبو تريكة: صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق.. ولن أفصح عن السر 4 اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها
قد ينال إعجابك