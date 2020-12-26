الفوز الأول في الدوري.. الإنتاج يهزم المقاولون في مباراة الـ115 دقيقة

حقق الإنتاج الحربي الفوز الأول له في الدوري المصري على حساب المقاولون العرب بهدف دون رد، ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

وبعد أن لعب 4 مباريات فشل خلالهم في تحقيق الفوز، نجح الإنتاج الحربي بقيادة مدربه مختار مختار في تحقيق الانتصار الأول أمام المقاولون العرب الذي لم يحصد أي نقطة في الدوري حتى الآن.

ليصل الإنتاج إلى النقطة 4 في المركز الـ13، ويظل المقاولون دون نقاط في المركز الأخير بعدما تلقى 3 هزائم.

هدف فوز الإنتاج جاء عن طريق محمد عبد المجيد في الدقيقة 16.

وفي الوقت بدلا من الضائع والذي أعلن عنه الحكم إبراهيم نور الدين ومدته 5 دقائق، اشتعلت المباراة بعدما حصل المقاولون على ركلة جزاء.

وأشار إبراهيم نور الدين إلى ركلة جزاء بعدما ارتكب محمد رمضان لاعب الإنتاج مخالفة ضد أحمد مجدي لاعب المقاولون.

قبل أن يتوقف اللعب لعدة دقائق ويعود إبراهيم نور الدين لمراجعة اللعبة في الفيديو، ثم يشير إلى عدم احتساب ركلة جزاء واستكمال اللعب.

لتظل المباراة حتى الدقيقة 115 قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلنا فوز الإنتاج الحربي.