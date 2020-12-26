الفوز الأول في الدوري.. الإنتاج يهزم المقاولون في مباراة الـ115 دقيقة

السبت، 26 ديسمبر 2020 - 19:13

كتب : FilGoal

لاعبو الإنتاج الحربي يحتفلون بهدف عبد الرحمن أسامة في حرس الحدود

حقق الإنتاج الحربي الفوز الأول له في الدوري المصري على حساب المقاولون العرب بهدف دون رد، ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

وبعد أن لعب 4 مباريات فشل خلالهم في تحقيق الفوز، نجح الإنتاج الحربي بقيادة مدربه مختار مختار في تحقيق الانتصار الأول أمام المقاولون العرب الذي لم يحصد أي نقطة في الدوري حتى الآن.

ليصل الإنتاج إلى النقطة 4 في المركز الـ13، ويظل المقاولون دون نقاط في المركز الأخير بعدما تلقى 3 هزائم.

هدف فوز الإنتاج جاء عن طريق محمد عبد المجيد في الدقيقة 16.

وفي الوقت بدلا من الضائع والذي أعلن عنه الحكم إبراهيم نور الدين ومدته 5 دقائق، اشتعلت المباراة بعدما حصل المقاولون على ركلة جزاء.

وأشار إبراهيم نور الدين إلى ركلة جزاء بعدما ارتكب محمد رمضان لاعب الإنتاج مخالفة ضد أحمد مجدي لاعب المقاولون.

قبل أن يتوقف اللعب لعدة دقائق ويعود إبراهيم نور الدين لمراجعة اللعبة في الفيديو، ثم يشير إلى عدم احتساب ركلة جزاء واستكمال اللعب.

لتظل المباراة حتى الدقيقة 115 قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلنا فوز الإنتاج الحربي.

الإنتاج الحربي المقاولون العرب الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
طبيب الزمالك: اطمأنننا على حالة ساسي ويعود للمران غدا.. وحالة المصابين بـ كورونا مستقرة 12 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: كل عروض مصطفى محمد "شفهية".. متمسكون ببقائه 21 دقيقة | ميركاتو
مباشر في إنجلترا - أرسنال (0) (0) تشيلسي.. الشوط الأول 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - المقاصة (0)-(0) المصري.. جمعة يهدر فرصة التقدم 23 دقيقة | الدوري المصري
الفوز الأول في الدوري.. الإنتاج يهزم المقاولون في مباراة الـ115 دقيقة 28 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة المحمدي.. أستون فيلا يعمّق جراح بالاس بانتصار تاريخي جديد 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي في بيان رسمي: أخطاء الحكام أحد أسباب تعطل مسيرتنا 35 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: سانت إيتيان يفاوض سليماني.. والمهاجم الجزائري يرحب 45 دقيقة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 2 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 3 أبو تريكة: صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق.. ولن أفصح عن السر 4 اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها
قد ينال إعجابك