الإسماعيلي في بيان رسمي: أخطاء الحكام أحد أسباب تعطل مسيرتنا

أصدر الإسماعيلي بيانا رسميا، شدد فيه أن "أخطاء الحكام" أحد أسباب تعطل مسيرة الفريق.

وقال علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي، في البيان الرسمي: "الأخطاء التحكيمية باتت عنصرا أساسىا، وعرض مستمر في كل مباراة يخوضها الفريق وكانت أحد الأسباب في تعطل مسيرة الفريق".

وأردف "ظهر ذلك جليا فى لقاء الإنتاج الحربي الذي لم يحتسب فيه الحكم ركلة جزاء واضحة للجميع أثبتها كافة السادة المحللون وخبراء التحكيم في الاستديوهات".

واستكمل تصريحاته "الأخطاء التحكيمية استمرت في مباراة أمس الجمعة، ويكفي تسرع الحكم في إلغاء هدف الفريق في شباك البنك الأهلي بداع ارتكاب خطأ من قبل مروان صحراوي إلا أنه لم يعد لحكم VAR".

وأوضح "حكم VAR جهاد جريشة أكد أنه طالما أطلق الحكم صافرته قبل الهدف فلا دخل لحكم الفيديو فيه، فضلا عن خبراء التحكيم الذين أثبتوا صحة الهدف".

وأتبع "كل تلك الأخطاء ساهمت بنسبة كبير في فقدان الفريق 4 نقاط كانت كفيلة بوضع الفريق في مكان أفضل بجدول الترتيب".

وواصل "ندرك جيدا أن الحكم بشر يخطئ ويصيب ولذلك تم اعتماد تقنية الفيديو من أجل تصحيح الأخطاء البشرية وفقدان الفريق لنقاط تسبب احباطا للجماهير وللفريق".

وأتم حديثه "نحن لا نلقي باللائمة على التحكيم ولكن النادي يسعى لاصلاح كل الأخطاء والتي تسبب فقدانا للنقاط، ونناشد جماهير النادي العظيمة بالوقوف خلف النادي كما كانوا دائما وإن شاء الله سيتحسن الاداء وسيكون الفريق الأول بالصورة المرجوة والتي تليق باسم الإسماعيلي".

اكتفى الإسماعيلي بالتعادل 0-0 أمام ضيفه البنك الأهلي على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري، ليرفع الإسماعيلي رصيده إلى 3 نقاط في المركز 13 بعد 3 تعادلات وهزيمة دون أي انتصار حتى اللحظة.