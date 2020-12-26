قائمة بيراميدز - عودة رمضان صبحي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

عاد رمضان صبحي لاعب بيراميدز لقائمة فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

ويحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا كليوباترا باستاد السويس في السابعة والنصف من مساء الأحد، في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وغاب رمضان صبحي عن مواجهة الزمالك الماضية التي انتهت بالتعادل 1-1 بعد طرده في مباراة الاتحاد السكندري في افتتاح الدوري.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي.

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل عماد "دونجا" - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إيريك تراوري.

خط الهجوم: جون أنطوي - محمود وادي - دودو الجباس.

وخسر بيراميدز أول مباراة له في الدوري أمام الاتحاد السكندري قبل التعادل مع الزمالك.

ويمتلك الفريق نقطة واحدة في رصيده يحتل بها المركز الـ16 في جدول الترتيب.