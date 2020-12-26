رئيس طبية الأهلي لـ في الجول: مسحة موسيماني سلبية.. وبقية اللاعبين تظهر نتائجهم خلال ساعات

السبت، 26 ديسمبر 2020 - 18:24

كتب : أحمد الخولي

موسيماني - الأهلي - المقاصة

كشف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، أن مسحة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، للكشف عن فيروس كورونا، صارت سلبية.

وقال شوقي لـ FilGoal.com: "نتيجة موسيماني ظهرت، وأصبحت سلبية، وأصبح موسيماني جاهزا لاستئناف مهام عمله".

وأوضح شوقي "أما بالنسبة لبقية اللاعبين المصابين بكورونا، رامي ربيعة ومحمد مجدي (أفشة) وعمرو السولية، فتظهر نتيجة مسحاتهم الأخيرة خلال ساعات".

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وكتب موسيماني عبر تويتر: "أخيرا خرج الفيروس من جسدي. شكرا للجميع للحب الذي شعرت به خلال الأسبوعين الماضيين. الحمد لله. لا يمكنني الانتظار لأجتمع مجددا بعائلتي وعائلة الأهلي".

وغاب موسيماني عن مواجهتي الأهلي، ضد غزل المحلة في الدوري، وسونيديب النيجري، في دوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم السبت، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري.

بيتسو موسيماني الأهلي
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