رئيس طبية الأهلي لـ في الجول: مسحة موسيماني سلبية.. وبقية اللاعبين تظهر نتائجهم خلال ساعات

كشف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، أن مسحة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، للكشف عن فيروس كورونا، صارت سلبية.

وقال شوقي لـ FilGoal.com: "نتيجة موسيماني ظهرت، وأصبحت سلبية، وأصبح موسيماني جاهزا لاستئناف مهام عمله".

وأوضح شوقي "أما بالنسبة لبقية اللاعبين المصابين بكورونا، رامي ربيعة ومحمد مجدي (أفشة) وعمرو السولية، فتظهر نتيجة مسحاتهم الأخيرة خلال ساعات".

Finally ,the virus is out my system. Thanks to everybody for the love and support during the past difficult two weeks.God Bless, Shukran .Al Hamdoulilla . Can’t wait to reunite with the Mosimane and Al Ahly Family. 🇿🇦 🇪🇬 🤝❤️🙏🙏👊🏿💪🏿 — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) December 26, 2020

وكتب موسيماني عبر تويتر: "أخيرا خرج الفيروس من جسدي. شكرا للجميع للحب الذي شعرت به خلال الأسبوعين الماضيين. الحمد لله. لا يمكنني الانتظار لأجتمع مجددا بعائلتي وعائلة الأهلي".

وغاب موسيماني عن مواجهتي الأهلي، ضد غزل المحلة في الدوري، وسونيديب النيجري، في دوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم السبت، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري.