رئيس الوزراء أثناء تفقد صالة استاد القاهرة: تكليفات من الرئيس لخروج مصر 2021 بأعلى مستوى

السبت، 26 ديسمبر 2020 - 18:00

كتب : بسام أبوبكر

صالة استاد القاهرة

تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في زيارة ميدانية اليوم، الترتيبات النهائية في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، الذي يستعد لاستقبال حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال، مصر 2021، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، حيث رافقه أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وعلي درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتعرف رئيس الوزراء خلال الزيارة على المراحل النهائية في مشروع تطوير مجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، حيث اشاد بالمستوى الجيد الذي تظهر عليه اعمال التطوير واستعداده لاستقبال هذه البطولة بالصورة المشرفة، مؤكدا أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يتم تنفيذ كل الترتيبات اللازمة لخروج البطولة بأعلى مستوى، سواء من حيث البنية الأساسية والتنظيم، أو تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الفاعل وتطبيق الاجراءات الاحترازية بحسم، حفاظا على صحة وسلامة المشتركين والضيوف والجمهور في هذه البطولة الرياضية البارزة.

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واستمع مدبولي الى شرح من وزير الشباب والرياضة الذي أشار إلى أن الصالة الرئيسية المقرر ان تستضيف مباريات منتخب مصر ضمن منافسات البطولة، وقد شهدت أعمال رفع الكفاءة الشاملة بما تضمن أرضيات الملعب، ومدرجات الجمهور، وأماكن تواجد الصحفيين والمصورين، كما شهدت المداخل أعمال رفع كفاءة الأرضيات والإنارة والحوائط والأسقف، وتم تطوير قاعة المؤتمر الصحفي والمركز الصحفي، والذي تم تجهيزه بكافة الأجهزة وخدمات الإنترنت السريع، كي يكون جاهزاً ومهيئاً لتيسير مهمة الصحفيين والإعلاميين الداعمة في نقل مجريات منافسات البطولة وابراز هذا الإنجاز لبلدان العالم بأسره.

وتفقد رئيس الوزراء صالة كبار الزوار، وغرف تبديل الملابس، وأرضية الملعب، وكذا المركز الصحفي، وقاعة المؤتمرات وأشاد بتجهيزها بصورة مميزة، وبتكنولوجيا متطورة، ووفق نظام يراعي التباعد الاجتماعي في ضوء جائحة فيروس كورونا.

كما اطمأن رئيس الوزراء من وزير الشباب والرياضة على الخطة الخاصة الترويجية للبطولة، والاستعدادات الخاصة بالإجراءات المتخذة فى المجال الطبي، والتي تضمن تطبيق التدابير الوقائية لكافة المشاركين، والصالات الرئيسية المقرر اقامة البطولة عليها، وكذا الصالات التدريبية، ووسائل المواصلات المحلية، إلى جانب السيناريوهات المقترحة للتعامل مع الأشخاص في حالة اصابتهم بفيروس كورونا، بما يضمن خفض احتمالات ومعدلات الإصابة.

مصر 2021
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