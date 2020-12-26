الأهلي: الخطيب إلى الإمارات لاستلام جائزة من جلوب سوكر

السبت، 26 ديسمبر 2020 - 17:36

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب

أعلن النادي الأهلي عن سفر رئيس مجلس إدارته محمود الخطيب إلى الإمارات، تلبية لدعوة مؤسسة جلوب سوكر وحضور الاحتفالية التي تقيمها ذات المؤسسة غدًا الأحد في دبي.

الحفل، كما أعلن الأهلي، يأتي لتكريم نادي ريال مدريد بوصفه نادي القرن، والنادي الأهلي بوصفه نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط.

ويتسلم محمود الخطيب جائزة النادي الأهلي بحسب الموقع الرسمي للأهلي في حضور كوكبة من كبار مسئولي ونجوم كرة القدم في العالم، الذين تم توجيه الدعوة إليهم بهذه المناسبة.

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وكان رئيس النادي قد تلقى خطابًا من جلوب سوكر في دبي قبل عشرة أيام، تدعوه "للاحتفالية الكبرى التي سوف تقيمها بحضور نجوم الكرة العالمية، ووافق الخطيب على قبول الدعوة.".

يذكر أن مؤسسة جلوب سوكر طرحت استفتاءا منذ فترة على موقعها لاختيار النادي الأفضل في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط، على أن يكون قرار اختيار الأفضل بنسبة ٦٠% للجنة الخبراء التي شكلتها المؤسسة و٤٠% من القرار لرأي الجمهور، وحسم رأي الأغلبية في لجنة الاختيار هوية الجائزة، وفاز ريال مدريد بلقب نادي القرن في العالم، وحصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط.

الأهلي جلوب سوكر
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