سيراميكا كليوباترا: خبرتنا سلاحنا ضد بيراميدز

يأمل هيثم شعبان مدرب سيراميكا كليوباترا أن تكون خبرة لاعبيه سبيل الفريق لتحقيق نتيجة طيبة ضد بيراميدز يوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال شعبان في تصريحات للموقع الرسمي لناديه الصاعد لأول مرة في تاريخه للممتاز:"المباراة صعبة تكتيكيا وبدنيا، المنافس لديه قدرات كبيرة، فريق هجومي منظم ولديه الكثير من نقاط القوة".

وواصل "لدينا لاعبون رائعون أيضا، لديهم خبرات كبيرة ويستطيعون التعامل مع مثل هذه المواجهات، هدفنا الفوز بالمباراة، درسنا بيراميدز جيدا ووضعنا أكثر من سيناريو ونتمنى أن يحالفنا التوفيق".

وقلل شعبان من تأثر فريقه بغياب لاعب الوسط محمود نبيل الذي يحرمه الإيقاف من المواجهة، فقال:"لاعب مميز لكن الفريق بأكمله جاهز للمباراة، لا يوجد في سيراميكا لاعبا أساسيا وآخر بديل".

وأشاد شعبان بنظيره في بيراميدز، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، قائلا:"بيراميدز يلعب معه كرة حديثة وشاملة، اسم كبير في عالم التدريب، أتابعه منذ فترة، يدرس المنافسين بشكل جيد، لكننا قرأنا أفكاره وخطته في المباريات الثلاث التي خاضها في الموسم الحالي، أعتقد أنه لن يغير أسلوبه ضدنا".

أمام بيراميدز على ملعب السويس الجديد يأمل سيراميكا مواصلة انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي من الدوري، والتي بدأها بانتصارين على الإنتاج الحربي والبنك الأهلي.

ويحتل سيراميكا المركز الثالث في ترتيب الدوري متساويا مع الأهلي الوصيف وأسوان الرابع مبتعدا بنقطتين عن الجونة المتصدر.

وبعد مواجهة بيراميدز، ثالث الموسم الماضي من الدوري، يواجه سيراميكا مضيفه سموحة يوم السبت.

ويعول سيراميكا على خبرة لاعبيه لتحقيق نتائج طيبة في الدوري، بطولة يشارك فيها لأول مرة لكن العديد من عناصره خاضت مواجهات عديدة في تاريخ المسابقة.