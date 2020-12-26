انتهت - الإنتاج (1)-(0) المقاولون

السبت، 26 ديسمبر 2020 - 16:34

كتب : FilGoal

لاعبو الإنتاج الحربي يحتفلون بهدف عبد الرحمن أسامة في حرس الحدود

تابع مباشرة مباراة الإنتاج الحربي ضد المقاولون العرب اليوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة بفوز الإنتاج الحربي بهدف دون رد

ق 99: الحكم يعود للفيديو ويلغي ركلة الجزاء

ق 95: ركلة جزاء للمقاولون العرب

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الإنتاج بهدف دون رد

ق 15: جووووووول الهدف الأول للإنتاج الحربي عن طريق محمد عبد المجيد

ق2: إنذار مبكر لأحمد شكري بعد تدخل عنيف

انطلاق المباراة

الإنتاج الحربي المقاولون العرب الدوري المصري
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