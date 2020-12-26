انتهت - الإنتاج (1)-(0) المقاولون
السبت، 26 ديسمبر 2020 - 16:34
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة الإنتاج الحربي ضد المقاولون العرب اليوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.
اضغط هنا وتابع المباراة لحظة بلحظة
---
ــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز الإنتاج الحربي بهدف دون رد
ق 99: الحكم يعود للفيديو ويلغي ركلة الجزاء
ق 95: ركلة جزاء للمقاولون العرب
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الإنتاج بهدف دون رد
ق 15: جووووووول الهدف الأول للإنتاج الحربي عن طريق محمد عبد المجيد
ق2: إنذار مبكر لأحمد شكري بعد تدخل عنيف
انطلاق المباراة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤمن زكريا: سأكون معكم قريبا 6 دقيقة | الدوري المصري