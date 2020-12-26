مران الأهلي - كدمة قوية لـ أيمن أشرف في الرأس.. ومحاضرة فنية بالفيديو

السبت، 26 ديسمبر 2020 - 16:10

كتب : حسام نور الدين

أيمن أشرف - مران الأهلي

تعرض أيمن أشرف مدافع الأهلي لكدمة قوية في الرأس أثناء المشاركة في المران الجماعي.

وخضع اللاعب لفحص طبي تحت إشراف أسامة مصطفى قبل أن يستكمل المران والتدريب.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني اختبار "رابيد تيست" استعدادا للقاء الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل في السابعة والنصف مساء من الجولة الثالثة.

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كما عقد كافين جونسون المدرب العام للأهلي محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم.

وحرص الجنوب إفريقي على إلقاء المحاضرة للحديث عن لقاء الاتحاد وكذلك أبرز نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس.

وكان سيد عبد الحفيظ قد أعلن عودة وليد سليمان ومروان محسن وحسين الشحات للمران الجماعي للفريق عقب تعافيهم من الإصابة. (طالع التفاصيل)

وغاب وليد سليمان ومروان محسن عن مباريات الفريق بسبب آلام الركبة، فيما غاب حسين الشحات عقب إجراء عملية جراحية في القدم.

وواصل الثنائي كريم نيدفيد ومحمد محمود البرنامج التأهيلي على هامش المران الجماعي.

وخاض الثنائي جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل في "الجيم" بالإضافة لبعض فقرات الجري والتأهيل في الملعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة بعد غد الإثنين على ملعب الأهلي WE السلام.

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