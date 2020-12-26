عبد الحفيظ: عودة وليد ومروان والشحات للتدريبات.. ومسحة اليوم تحدد موعد عودة الرباعي المصاب بكورونا

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تعافي وليد سليمان وحسين الشحات ومروان محسن من الإصابة.

وقال عبد الحفيظ عبر الموقع الرسمي: "الثلاثي تعافى من الإصابة التي منعتهم من المشاركة في المباريات الفترة الماضية".

وأوضح "بات الثلاثي سليما وجاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءا من اليوم عقب انتهاء البرنامج التأهلي، وشاركوا في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم، السبت، في ملعب مختار التتش"ز

وغاب وليد سليمان ومروان محسن عن مباريات الفريق بسبب آلام الركبة، فيما غاب حسين الشحات عقب إجراء عملية جراحية في القدم.

كما أعلن عبد الحفيظ موعد نتيجة مسحات رباعي الأهلي المصاب بـ فيروس كورونا، قائلا: "نتيجة مسحة بيتسو موسيماني ورامي ربيعة ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية سوف تظهر مساء اليوم السبت".

أتم "نتيجة المسحة التي ستظهر ستحدد موعد عودتهم للفريق من الجديد".

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة بعد غد الإثنين على ملعب الأهلي WE السلام.