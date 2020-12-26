ميسي: أود أحيانا أن أكون مجهولا

السبت، 26 ديسمبر 2020 - 15:48

كتب : نادر عيد

ليونيل ميسي

عندما تكون ليونيل ميسي، بالتأكيد حركتك ستكون محدودة، لا تستطيع الذهاب إلى أي مكان مزدحم ولا يمكنك أن تعيش حياة طبيعية مثل معظم الناس.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وهو ما يجعل ساحر الأرجنتين يود لو كان شخصا غير معروف، ليستمتع بالذهاب للسينما والمطاعم، ولا يوقفه شخص بين كل حين وآخر ليلتقط معه "سيلفي".

مقابلة قناة لاسيكستا الإسبانية مع قائد برشلونة ستبث يوم الأحد، لكن صحيفة موندو ديبورتيفو اقتبست منها هذا التصريح للنجم البالغ عمره 33 عاما.

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وقال ميسي:"صحيح أنني ممتن لكل شيء في حياتي، لكن هناك أوقاتا لوددت أن أكون شخصا مجهولا".

وأضاف "حتى أستمتع بالذهاب لسوق، سينما، أو مطعم".

رغم تذبذب نتائج فريق بلاوجرانا في الموسم الحالي واحتلاله المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني، إلا أن ميسي لا يزال يمارس هوايته المفضلة ألا وهي النيل من شباك منافسيه.

وسجل ميسي هدفا في شباك ريال بلد الوليد يوم الثلاثاء في مباراة حسمها زملاؤه بنتيجة 3-صفر، ليصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا لفريق واحد عبر التاريخ.

وصل إلى 644 هدفا.

لم يتوقف ميسي عن التسجيل ويبدو أنه لن يتوقف، منذ تصعيده للفريق الأول في برشلونة عام 2004.

منذ ظهر للنور أفضل لاعب ربما في تاريخ النادي الإسباني.

حصل ميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم 6 مرات، أكثر من أي لاعب آخر عبر التاريخ.

فهل هو الأفضل في تاريخ اللعبة؟

ميسي
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