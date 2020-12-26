كرة طائرة – تأجيل كافة البطولات لمنتصف يناير

أعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة تأجيل كافة بطولاته لمنتصف يناير المقبل.

وأعلن اتحاد الطائرة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تأجيل كافة بطولاته حتى يوم 16 يناير المقبل، على أن يعاد تقييم الموقف مجددا في هذا التاريخ.

وجاء قرار اتحاد الطائرة على خلفية قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بتعليق كافة البطولات المقامة داخل صالات مغلقة، ماعدا التي تطبق نظام الكبسولة المغلقة، التي تنص على وضع جميع الفرق المشاركة في البطولة في فندق واحد طوال فترة البطولة وعمل المسحات اللازمة لهم جميعاً بشكل دورى للحد من فرص انتشار فيروس كورونا.

وحسب البيان، فقد قرر الاتحاد تأجيل كافة بطولاته بكافة المستويات والدرجات، سواء المقامة داخل الصالات أو خارجها.