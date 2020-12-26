مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: مباراة المحلة مع الجيش أقيمت بتقنية الفيديو

أكد مصدر داخل اتحاد الكرة، تواجد تقنية الفيديو بشكل طبيعي خلال مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش.

غزل المحلة فاز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف مساء أمس الجمعة على استاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري.

بعد المباراة صرح محمد بسام حارس طلائع الجيش بأن المباراة أقيمت دون تواجد تقنية الفيديو.

مصدر من اتحاد الكرة رد على بسام عبر FilGoal.com قائلا "مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش أقيمت بتواجد تقنية الفيديو طبعا".

وأتم "إذا غابت التقنية فيجب إبلاغ الفريقين مسبقا، لكن الفيديو كان حاضرا".

كان هدف غزل المحلة القاتل قد أثار الشكوك حول كونه عبر خط المرمى أم لا، ما فتح باب التساؤلات حول وجود تقنية الفيديو.