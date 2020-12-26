لو باريزيان: بوكيتينو سيحاول ضم ميسي لـ باريس سان جيرمان

تدريب ماوريسيو بوكيتينو لـ باريس سان جيرمان الفرنسي قد يكون سببا في انضمام ليونيل ميسي للفريق الباريسي.

يتبقى فقط الإعلان الرسمي عن تولي الأرجنتيني تدريب سان جيرمان، عقب رحيل الألماني توماس توخيل.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية فأن ميسي قد ينضم لصفوف الفريق لمرافقة مواطنه الموسم المقبل في ملعب حديقة الأمراء.

وارتبط اسم ليونيل ميسي بالرحيل عن برشلونة في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم ويحق له التفاوض دون الرجوع لناديه في يناير المقبل.

ولم يُخف بوكيتينو رغبته في تدريب ميسي من قبل.

وما يعزز إمكانية انضمام ميسي للفريق الفرنسي هو تواجد زميله نيمار، كما أن ميسي يركز حاليا مع برشلونة خاصة أنه ليس في حرب مع الإدارة مثلما حدث الموسم الماضي.

وستحدد الانتخابات في 24 يناير لنادي برشلونة مستقبل ميسي، إذ سيعمل الرئيس الفائز على تجديد تعاقد اللاعب البالغ 33 عاما.