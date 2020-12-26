لو باريزيان: بوكيتينو سيحاول ضم ميسي لـ باريس سان جيرمان

السبت، 26 ديسمبر 2020 - 13:31

كتب : FilGoal

ميسي

تدريب ماوريسيو بوكيتينو لـ باريس سان جيرمان الفرنسي قد يكون سببا في انضمام ليونيل ميسي للفريق الباريسي.

يتبقى فقط الإعلان الرسمي عن تولي الأرجنتيني تدريب سان جيرمان، عقب رحيل الألماني توماس توخيل.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية فأن ميسي قد ينضم لصفوف الفريق لمرافقة مواطنه الموسم المقبل في ملعب حديقة الأمراء.

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وارتبط اسم ليونيل ميسي بالرحيل عن برشلونة في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم ويحق له التفاوض دون الرجوع لناديه في يناير المقبل.

ولم يُخف بوكيتينو رغبته في تدريب ميسي من قبل.

وما يعزز إمكانية انضمام ميسي للفريق الفرنسي هو تواجد زميله نيمار، كما أن ميسي يركز حاليا مع برشلونة خاصة أنه ليس في حرب مع الإدارة مثلما حدث الموسم الماضي.

وستحدد الانتخابات في 24 يناير لنادي برشلونة مستقبل ميسي، إذ سيعمل الرئيس الفائز على تجديد تعاقد اللاعب البالغ 33 عاما.

ليونيل ميسي باريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو
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